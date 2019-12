Caixa anuncia redução de juros

Brasília – A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou ontem mais um corte na taxa de juros do crédito imobiliário. Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, a intenção é atrair mais clientes e reduzir a inadimplência. A partir da próxima segunda-feira, as novas taxas de crédito imobiliário já estarão disponíveis. A redução é de 0,25 ponto percentual. A taxa mínima cobrada pela Caixa passará de TR + 6,75% ao ano para TR 6,5% ao ano. Segundo o vice-presidente de habitação, Jair Mahl, as novas taxas estarão disponíveis somente para os novos contratos. Guimarães ainda afirmou que possíveis renegociações para taxas menores dos contratos antigos estão sendo avaliadas.





O presidente da Caixa afirmou que a redução das taxas de juros do crédito imobiliário pelo banco decorre da reavaliação dos juros cobrados pela instituição após um novo corte da taxa Selic pelo Banco Central. O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa básica de juros da economia de 5% ao ano para 4,5% ao ano. “As taxas de DI também caíram bastante ao longo do ano, o que nos dá tranquilidade matemática para a redução dos juros cobrados pela Caixa. O custo do funding de poupança também foi reduzido”, avaliou.





Guimarães lembrou que a taxa do banco no crédito imobiliário começou 2019 em TR 8,75%. Segundo ele, a redução de 26% nos juros da modalidade neste ano possibilitou ao banco aumentar o número de concessões no financiamento de imóveis.