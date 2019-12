Votação da MP do Coaf no Senado fica para a próxima terça-feira, último dia de prazo

Senadores da bancada pró-Lava-Jato são contra pontos incluídos pelo Centrão da Câmara no texto da MP (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

terá somente um dia para votar a medida provisória que transfere o antigo) para o. A votação ficou para terça-feira, 17, após a bancada lavajatista ameaçar derrubar a sessão de nesta quinta-feira, 12, pela falta de presentes no plenário.O órgão, hoje chamado de), volta ao guarda-chuva dose anão for votada até terça-feira.O texto foi aprovado nana quarta-feira. Assessores do governo e do, onde afoi incorporada, fizeram um apelo para os senadores aprovarem o texto, mas não houve acordo. Otambém alterou o nome do órgão, voltando a chamá-lo deSenadores da bancada pró-são contra pontos incluídos pelodano texto da, como a punição para integrantes do órgão. Os parlamentares impuseram a pena de prisão de até quatro anos para integrantes que vazarem informações a pessoas que não tenham autorização legal ou judicial para acessá-las, como a imprensa. A punição vale também para quem manifestar opinião sobre processo pendente de julgamento em qualquer meio de comunicação.Senadores contrários àcalculam não ter votos para rejeitar a medida, mas apostam na falta de quórum para inviabilizar a votação na terça-feira. No mesmo dia, ovota odee o valor do fundo eleitoral, o que deve fazer os parlamentares estarem eme aprovar a. "O dispositivo está na linha, na esteira, da estratégia de intimidar, de limitar a ação de quem investiga e de que combate a corrupção", criticou o líder dono(PR).Além disso, o novo texto obriga que os membros do plenário da instituição, órgão máximo de decisões, seja composto pelo presidente e por servidores públicos escolhidos dentre órgãos como),Na versão editada pelo, o conselho deliberativo poderia ser ocupado por pessoas que não fossem servidores públicos, desde que tivessem "reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa."