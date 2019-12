Senadores questionam quórum e Senado pode ficar sem votar MP do Coaf

A sessão do Senado, nesta quinta-feira, 12, pode cair sem votar a medida provisória que transfere o antigo Coaf para o Banco Central. Senadores lavajatistas, contrários à MP, questionam a falta de quórum na sessão e ameaçam pedir a verificação de quórum no plenário.



Neste caso, sem a presença de 41 dos 81 senadores, a sessão não pode ser realizada.



Apenas 11 senadores são vistos no plenário no período da tarde desta quinta-feira.



Se não for votada até terça-feira, 17, a medida perde a validade e o órgão volta a pertencer ao Ministério da Economia.



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em viagem, queria votar a MP de forma simbólica nesta quinta, mas não há acordo.