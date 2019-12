BCE prevê que zona do euro crescerá 1,2% em 2019 e 1,1% em 2020, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje que a equipe da instituição prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro crescerá 1,2% em 2019 e 1,1% em 2020, antes de ganhar força e avançar a um ritmo de 1,4% tanto em 2021 quanto em 2022.



Lagarde falou durante coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BCE mais cedo de manter sua política monetária inalterada.



Em relação às projeções de setembro, a previsão do PIB para 2020 foi ligeiramente revisado para baixo.



Para a inflação ao consumidor, Lagarde disse que o BCE prevê taxa de 1,2% este ano, que deverá desacelerar para 1,1% em 2020, antes de avançar para 1,4% em 2021 e 1,6% em 2022.



Em novembro, a taxa anual de inflação do bloco estava em 1%, segundo dados preliminares. A meta de inflação do BCE é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.