Em dois meses de avanços, serviços acumulam crescimento de 2,2%, diz IBGE

O crescimento do volume de serviços prestados no País por dois meses consecutivos fez o setor acumular uma expansão de 2,2% no período. Na passagem de agosto para setembro, os serviços avançaram 1,5%, seguido de nova elevação de 0,8% em outubro.



Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"O patamar (de serviços prestados) está logo abaixo de junho de 2016. Com a entrada dessa informação de outubro, o setor de serviços faz um movimento de crescimento diferenciado, recupera um patamar de três anos e três meses de oscilação. Com essa melhora dos últimos quatro meses, serviços está dando algum tipo de sinalização de recuperação", avaliou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.



Em agosto, o setor de serviços teve ligeira queda de 0,1%, na série com ajuste sazonal. Em julho, houve elevação de 0,9%.