Negociadores dos EUA e da China ainda estão trabalhando numa forma de fechar um acordo comercial preliminar no curto prazo, segundo Pequim, num momento em que se aproxima o prazo final para uma nova rodada de tarifas de Washington.



"Equipes de comércio de ambos os lados estão mantendo contato próximo", disse hoje o porta-voz do Ministério de Comércio da China, Gao Feng, em coletiva de imprensa semanal.



No domingo (15), vence o prazo para que os EUA adotem tarifas extras a mais US$ 156 bilhões em importações chinesas. Segundo matéria recente do The Wall Street Journal, porém, fontes com conhecimento das negociações disseram que a punição tarifária poderá ser adiada. Fonte: Dow Jones Newswires.