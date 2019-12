S&P: endividamento geral do governo do Brasil deve avançar a 61% do PIB em 2019

A S&P; Global Ratings afirma que o endividamento do Brasil deve continuar a crescer entre 2020 e 2022, apesar de déficits fiscais menores. A agência projeta que a dívida geral do governo, descontando-se ativos líquidos, alcance 61% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, de 57% em 2018. A aceleração nas transferências dos bancos públicos para o Tesouro, porém, poderiam melhorar essa relação, aponta a agência em comunicado.



A agência diz que os governos estaduais e municipais enfrentam desafios orçamentários similares aos do federal, o que reduz a capacidade de gastos com infraestrutura e serviços básicos. A S&P; prevê alguns avanços em reformas previdenciárias em administrações locais em 2020, mas pondera que esse progresso deve ser atrapalhado por considerações políticas, em ano de eleições municipais.



O Brasil ainda recebe um "fluxo forte de investimento estrangeiro", de cerca de 4% de seu PIB, nota a S&P; em seu comunicado, no qual reafirmou o rating BB- do País, mas alterou a perspectiva de estável para positiva.