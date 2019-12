Fed decide manter taxa básica de juros na faixa entre 1,50% e 1,75% ao ano

Os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiram hoje, por unanimidade, manter a taxa dos Fed funds na faixa entre 1,50% e 1,75% ao ano.



A decisão, amplamente esperada por analistas e investidores, vem após uma sequência de três cortes de juros consecutivos entre julho e setembro, que somaram 75 pontos-base.



O Fed decidiu ainda manter a taxa de desconto em 2,25% e a taxa de juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês) em 1,55%.



A instituição afirmou que julga a posição atual da política monetária como "apropriada" para apoiar a expansão sustentada da atividade econômica, as fortes condições do mercado de trabalho e a inflação, próxima da meta de 2% estabelecida pela entidade.



Os dirigentes afirmam que continuarão a monitorar as informações recebidas para as perspectivas econômicas, incluindo a evolução global e as pressões inflacionárias, ao avaliar o caminho apropriado da meta para as taxas de juros.



O Fed avaliou que o mercado de trabalho permanece forte e que a atividade econômica se expandiu moderadamente. A núcleo da inflação, por sua vez, seguiu abaixo da meta. Segundo o comunicado sobre a mais recente reunião de política monetária, os ganhos de emprego nos Estados Unidos foram "sólidos, em média, nos últimos meses", e a taxa de desemprego permaneceu "baixa".



Os gastos das famílias aumentaram em ritmo forte, mas os investimentos fixos das empresas e as exportações permanecem fracos. Segundo o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), em base de 12 meses, a inflação e o núcleo da inflação ficaram abaixo da meta de 2%, e as medidas de inflação baseadas no mercado permanecem baixas.