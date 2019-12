49% consideram que economia vai melhorar ou melhorar muito, diz pesquisa

A economia brasileira deve melhorar ou melhorar muito para 49% da população, segundo pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quarta-feira, 11. Para 24% dos entrevistados, a situação deve ser a mesma no próximo ano. O mesmo porcentual afirma que vai piorar ou piorar muito a economia e 3% não sabem ou não responderam.



A pesquisa foi divulgada em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para homenagear o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial da confederação.



O levantamento foi realizado com 2 mil eleitores de 16 anos ou mais em 127 municípios de todo país. As entrevistas ocorreram de 5 a 8 de dezembro de 2019.



A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais e o grau de confiança é de 95%.



Também foi divulgada pesquisa de avaliação das políticas do governo, com perguntas que ainda não haviam sido feitas em sondagens CNI/Ibope.