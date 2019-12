Para IBGE, permanece cenário de ganho de ritmo no varejo

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

A despeito do crescimento modesto nas vendas doem outubro ante setembro, de apenas, não houve interrupção na tendência de ganho de ritmo do setor, afirmou, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (). "O comércio está mais dinâmico que a indústria e os serviços", comentou.Segundo a pesquisadora, o avanço de 0,1% após uma sequência de outras cinco taxas positivas consecutivas deve ser vista como uma acomodação, e não como perda de fôlego. "As taxas do segundo semestre são mais elevadas, mostrando que o varejo ganha mais ritmo ao longo do ano", justificou.Na comparação com outubro de 2018, o varejo cresceue o melhor desempenho para o mês desde 2013, quando o avanço foi de. Já o varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, cresceunesse tipo de comparação, sétima expansão seguida, embora tenha desacelerado em relação aos dois anos anteriores:em outubro de 2018 eem outubro de 2017.Para Isabella, oestá muito relacionado com uma maior concessão de crédito para pessoas físicas, enquanto que o varejo ampliado tem forte influência da demanda empresarial, e, portanto, não é tão beneficiado por esse fator de crescimento.Em relação a outubro de 2018, o comércio varejista mostrou taxas positivas em sete das oito atividades pesquisadas: hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (), outros artigos de uso pessoal e doméstico (), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (), móveis e eletrodomésticos (), combustíveis e lubrificantes (), tecidos, vestuário e calçados () e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (). O único segmento com queda foi o de livros, jornais, revistas e papelaria ().No comércio varejista ampliado, os Veículos, motos, partes e peças cresceram, enquanto material de construção avançou