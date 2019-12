Tarifas de 15/12 'ainda estão sobre a mesa', diz Kudlow sobre China

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow, afirmou que as tarifas programadas para os produtos chineses em 15 de dezembro "ainda estão sobre a mesa". Ele disse que não poderia confirmar informação divulgada pelo Wall Street Journal de que os negociadores estavam "preparando o terreno" para atrasar a entrada em vigor das tarifas.



O representante americano afirmou que não havia uma "decisão definitiva" sobre o assunto, mas que retirar algumas tarifas "faz parte da discussão" da "fase 1" do acordo comercial que está sendo negociado.



Ainda nesta terça-feira, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, disse, na mesma conferência, que as perspectivas de um acordo com a China eram "muito boas". Fonte: Dow Jones Newswires.