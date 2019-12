EUA e China planejam adiar tarifas programadas para dia 15, dizem fontes

Negociadores dos EUA e China estão preparando o terreno para garantir o adiamento de tarifas adicionais dos EUA contra bens chineses que estão programadas para entrar em vigor no domingo (15), segundo fontes de ambos os lados.



Nos últimos dias, autoridades em Washington e Pequim têm sinalizado que domingo não é a data final para fechar a chamada "fase 1" de um acordo comercial, embora o governo americano tenha definido o dia 15 para impor tarifas extras a US$ 156 bilhões em produtos chineses. Essa data poderá ser estendida, como aconteceu em outras vezes, quando os dois países estavam próximos de um acordo, dizem as fontes.



O presidente dos EUA, Donald Trump, no entanto, ainda não tomou uma decisão final sobre o assunto das tarifas adicionais. Fonte: Dow Jones Newswires.