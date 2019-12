Aneel aprova reajuste médio de 0,11% nas tarifas da Energisa Rondônia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 10, um reajuste médio de 0,11% nas tarifas da Energisa Rondônia (ex-Ceron). Para consumidores conectados à alta tensão, haverá uma redução de 0,27%, e para a baixa tensão, haverá uma alta de 0,24%.



As novas tarifas vigoram a partir de sexta-feira, 13.



A Energisa Rondônia atende a 640 mil unidades consumidoras no Estado.



Relator do caso, o diretor Sandoval de Araújo Feitosa informou que a empresa havia solicitado uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE), em substituição ao reajuste tarifário anual. Diferentemente do reajuste anual, a RTE permite reavaliar a base de remuneração da companhia.



Mas, de acordo com Feitosa, os requisitos exigidos para uma RTE não foram atendidos. O pedido, de acordo com ele, foi indeferido, mas ainda será avaliado pelo próprio diretor, em processo em separado.