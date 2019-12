China amplia importações de petróleo, minério de ferro e cobre em novembro

A China ampliou suas importações de petróleo, de minério de ferro e de cobre em novembro, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Geral de Alfândegas do país.



Na comparação anual de novembro, as compras chinesas de petróleo bruto avançaram 6,7%, a 45,74 milhões de toneladas, as de minério de ferro aumentaram 5,1%, a 90,65 milhões de toneladas, e as de cobre tiveram acréscimo de 5,9%, a 483 mil toneladas.



Entre janeiro e novembro, a China importou 461,88 milhões de toneladas de petróleo bruto, 10,5% mais do que em igual período de 2018. Já as importações de minério de ferro tiveram redução de 0,7% nos onze primeiros meses do ano, a 970,69 milhões de toneladas, e as de cobre recuaram 8,5%, a 4,45 milhões de toneladas.



Os dados também mostraram que a China exportou 54 mil toneladas de petróleo bruto em novembro, 79% menos do que no mesmo mês do ano passado. De janeiro a novembro, houve queda anual de 69% nas exportações de petróleo, a 810 mil toneladas. Com informações da Dow Jones Newswires.