Carnes, energia elétrica e jogos de loteria impulsionam IPCA em novembro

Apenas três itens foram responsáveis por boa parte da inflação oficial em novembro: carnes, energia elétrica e jogos de loteria. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,51% no mês, informou nesta sexta-feira, 6, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As carnes ficaram 8,09% mais caras, uma contribuição de 0,22 ponto porcentual para o IPCA. Os jogos de azar subiram 24,35% em novembro, segundo maior impacto no IPCA, 0,13 ponto porcentual. A tarifa de energia elétrica aumentou 2,15% uma contribuição de 0,09 ponto porcentual.



Como consequência, os grupos Alimentação e bebidas, Habitação e Despesas Pessoais responderam por 82% do IPCA de novembro.



Com alta de preços de 0,72%, os alimentos contribuíram com 0,18 ponto porcentual.



O grupo Habitação teve elevação de 0,71%, com 0,11 ponto porcentual de impacto, e o grupo Despesas Pessoais avançou 1,24%, com contribuição de 0,13 ponto porcentual.



Os demais grupos com aumentos de preços em novembro foram Vestuário (0,35%), Educação (0,08%), Saúde e cuidados pessoais (0,21%) e Transportes (0,30%). Houve deflação em Comunicação (-0,02%) e Artigos de residência (-0,36%).