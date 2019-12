Cade aprova compra da Agrofel pela Bunge

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela Bunge de parte da Agrofel Agro Comercial, empresa de grãos do Rio Grande do Sul.



Em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6, o Cade também aprovou a compra da Fricasa Alimentos pela Rio Branco Alimentos, dona da marca Pif Paf.