Acordo no Mercosul eleva valor de compras no exterior

Os presidentes da Argentina, Maurício Macri, do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e a vice-presidente do Uruguai, Lucía Topolansky, na Cúpula do Mercosul (foto: Carl Souza/AFP)







Os presidentes dos países-membros do Mercosul assinaram ontem o aumento do limite de isenção para produtos comprados no exterior e levados na bagagem de US$ 500 para US$ 1.000. O Itamaraty explicou, contudo, que cada país tem que aprovar uma regra interna – no caso do Brasil, pela Receita Federal. “A norma do Mercosul não é automática, não aprovamos a norma anteontem e o limite aumenta. Terá de haver uma norma interna brasileira que aplicará os limites. Os estados-parte não são obrigados a aumentar os limites atuais. A norma limita o valor máximo que os estados-parte podem conceder de isenção”, apontou o chefe da Divisão de Coordenação Econômica e Assuntos Sociais do Mercosul, Daniel Leitão.





O valor valerá para viagens por meio aéreo ou marítimo dentro do bloco. E engloba compras feitas em qualquer país e que entrarão na região que compõe o Mercosul. O pedido para aumento foi feito pelo próprio governo brasileiro – e comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso de abertura da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul ontem, em Bento Gonçalves. O aumento do limite de compras foi um dos acordos assinados pelos chefes de Estado dos quatro países do bloco.





Além do limite de compas, um acordo assinado ontem aumentou o limite de voos entre o Brasil e a Argentina. A frequência semanal agora saltou de 133 para 170 voos. E não há mais limites para voos de carga entre os dois países. As mudanças estão valendo desde quarta-feira, depois que foi ratificado o Acordo Bilateral de Serviços Aéreos com a Argentina. A assinatura aconteceu em Bento Gonçalves (RS) durante a 55ª cúpula dos líderes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.





O acordo já estava sendo costurado desde agosto. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, chegou a dizer que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a agência reguladora do setor aéreo argentino estavam em conversa para garantir a assinatura ainda neste ano. Em nota, a Anac disse que muitas empresas já manifestaram interesse nesses novos voos, “em especial empresas low cost que já receberam autorização para operar no Brasil, como a FlyBondi e a JetSmart”. “Do lado Brasileiro, temos a Azul também”, completa a nota. As companhias citadas foram procuradas, mas não responderam. Atualmente, 16 empresas – entre transporte de passageiros e de carga – operam entre Brasil e Argentina.





Impostos





Ao abrir a reunião, Bolsonaro afirmou que o nível de impostos aplicado à imporação de produtos afeta a competitividade e deve ser revisado no âmbito do Mercosul. Ele citou os acordos de livre comércio fechados este ano pelo bloco com a União Europeia e com Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), enfatizando que precisam ser implementados com rapidez, e disse que é preciso “levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem aceitar retrocessos ideológicos”. Para o presidente brasileiro, a renovação do Mercosul tem papel central no aumento da integração aos fluxos globais de comércio e investimentos.





“Outro fator determinante para nossa participação na economia mundial é o nível de impostos aplicados às importações. A taxação excessiva afeta a competitividade e é prejudicial a quem produz. O Brasil confia na abertura comercial como ferramenta de desenvolvimento e por isso insiste na necessidade de reduzir ou revisar a Tarifa Externa Comum (TEC)”, destacou Bolsonaro. Durante a presidência pro tempore do Brasil no Mercosul houve empenho no plano técnico para revisar e modernizar a TEC.





O presidente brasileiro anunciou ainda que, “apesar da difícil situação fiscal do Brasil”, o país fará o pagamento de R$ 12 milhões ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) e disse que espera regularizar a situação com o fundo num futuro próximo. O Brasil é o maior contribuinte, aportando 70% dos recursos do fundo. As informações são da Agência Brasil.





Presidência paraguaia





A Cúpula do Vale dos Vinhedos encerra a presidência brasileira do Mercosul, que será transferida para o Paraguai pelos próximos seis meses. Durante seu discurso ontem, o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, enfatizou o compromisso do país com o fortalecimento e respeito aos valores democráticos e aos direitos humanos e disse que as nossas diferenças de origem, de visão e ideológicas “devem servir para enriquecer o debate regional em busca da construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.





“Continuaremos impulsionando o processo de integração levando em consideração os desafios do mundo de hoje. [...] Entre os temas prioritários está o impulso de agenda digital, do comércio eletrônico e fortalecimento das ferramentas para favorecer um comércio regional mais inclusivo, enfatizando as micro, pequenas e médias empresas, assim como o empoderamento econômico das mulheres e jovens”, disse o presidente do Paraguai.





Benítez destacou ainda a importância de “alcançar a verdadeira complementaridade produtiva, aproveitando as realidades e potenciais do Mercosul e de cada um dos seus integrantes, de modo a seguir desenvolvendo cadeias de valor, especialmente em setores não tradicionais”. Ele citou como exemplo o setor automobilístico e defendeu a sua inclusão nas regras comerciais e tarifárias do Mercosul. “Todos os países do sistema contribuem para uma genuína cadeia de produção e consumo”, disse.