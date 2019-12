Reforma mais sensível, que mexe com a população já foi feita, diz Mansueto

Nem tributária, nem administrativa. A reforma mais importante é a previdenciária e ela já foi feita, disse nesta quinta-feira, 5, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, em rápida conversa com jornalistas ao sair do "Brasil 2020", evento da XP Investimentos.



"A reforma mais sensível, que mexe com a população, a da Previdência, já foi feita. Você simplificar a tributação indireta não mexe com a população. Na verdade, vai é beneficiar a população", disse o secretário.



Para ele, algumas coisas do ponto de vista de renda, regimes especiais como lucro presumido mexem é com pessoas de altíssimos salários e não com a população.



Portanto, de acordo com ele, a reforma tributária não é nada polêmica.



Sobre a reforma administrativa, o secretário considera que ele está sendo interpretada de maneira errada porque é mais para melhorar o funcionamento do Estado para valorizar o servidor público.