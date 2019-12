%u201CAmigos, amigos. Negócios à parte%u201D

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que não está decepcionado com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, pois o aumento de tarifa sobre aço e alumínio, que o líder norte-americano ameaçou adotar contra o Brasil, ainda não se concretizou. “Não tem decepção porque não bateu o martelo ainda. Não é porque um amigo meu falou grosso numa situação qualquer que eu já vou dar as costas para ele”, disse Bolsonaro, durante entrevista concedida em frente ao Palácio da Alvorada.





Bolsonaro disse acreditar em Trump e esperar chegar a um “bom termo” com o presidente dos EUA. “Não tenho uma idolatria por ninguém. Tenho uma amizade... não vou falar amizade, não frequento a casa dele, nem ele a minha, mas temos um acordo, com contato bastante cordial”, declarou.





Trump escreveu no Twitter na segunda-feira que tem a intenção de aumentar tarifas sobre aço e alumínio de Brasil e Argentina, como forma de compensar a desvalorização da moeda desses países. A proximidade com Trump é frequentemente apontada pelo governo brasileiro como uma conquista da gestão Bolsonaro. Indagado, o presidente do Brasil não respondeu se já ligou para Trump. “Vou dar uma dica para você: se eu já liguei para ele ou não, você não vai ficar sabendo. Tem certas questões que são de Estado, não adianta eu dar uma de pavão misterioso aqui, liguei, não liguei, falei não falei”, afirmou Bolsonaro.





Na segunda-feira, o presidente disse que tinha “canal aberto” com Trump. “Vejo com certo exagero o que está acontecendo”, disse Bolsonaro, sem deixar claro se refere-se ao tuíte de Trump ou à repercussão do caso. “Por enquanto, não foi sobretaxado nada, só tem a promessa dele no Twitter.”





Bolsonaro negou que o país está desvalorizando artificialmente o real. “O mundo está globalizado, a própria briga comercial (entre) Estados Unidos e China influencia o preço do dólar aqui.” “Agora, somos pobres na história. Não sei quantas vezes a economia deles é maior do que a nossa, várias vezes. Nós estamos com bodoque, estilingue, os caras estão com uma .50, tá certo?”, declarou Bolsonaro.





Argentina





Sobre o encontro dos líderes do Mercosul, que será realizado hoje em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o presidente da República afirmou que agirá de forma pragmática. Segundo ele, ainda que a Argentina tenha dado “guinada para a esquerda” com a eleição de Alberto Fernández, a ideia não é “brigar”.





“A gente vai no pragmatismo. Brigando, a Argentina perde muito mais. Mas não quero perder, não. Não quero perder nenhum dedinho. E vamos continuar fazendo negócio”, disse Bolsonaro. Bolsonaro afirmou que os países do bloco devem “honrar contratos” para não perderem a credibilidade. Segundo o presidente, durante o evento poderá ser assinado um acordo automotivo com o Paraguai.





Japão





O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) informou ontem que o presidente do país deve assinar um acordo comercial com o Japão na próxima semana. A Câmara Alta do Parlamento do país asiático aprovou ontem o pacto, que havia sido fechado em setembro pelo presidente norte- americano e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. O acordo prevê a redução de tarifas sobre o comércio de produtos agrícolas e industriais entre os dois países.





“Agora, os agricultores e pecuaristas dos EUA terão um acesso significativamente melhorado ao mercado do Japão, e a liderança dos EUA na crescente economia digital continuará a florescer em benefício de todos os nossos trabalhadores”, escreveu em comunicado o representante comercial americano, Robert Lighthizer. Segundo o USTR, os EUA estão preparados para que o acordo entre em vigor em 1º de janeiro de 2020.













Guedes nega política artificial para o câmbio

Paulo Guedes, ministro da Economia, defendeu real desvalorizado (foto: Sérgio Lima/AFP)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o país continuará com o real mais desvalorizado e com a taxa de juros mais baixa por “muitos anos”. Em entrevista ao site O Antagonista, Guedes sustentou que enxerga “situação sustentável” para um câmbio mais desvalorizado e com menos flutuações. “Não estou dizendo que vai a R$ 4,50 ou acima disso, mas o normal agora é que isso fique mais para cima”, defendeu o ministro. Segundo Guedes, a tendência é que o real se acomode em um patamar de desvalorização mais elevado e não apenas oscile “por causa de especulação política”, como foi observado no passado.





Ao ressaltar que o país está “mudando seu mix macroeconômico”, o ministro avaliou que, antes, o Brasil tinha “juros na lua e o câmbio supervalorizado, derrubando as exportações”, mas que, agora, está “corrigindo uma política perversa.”





Paulo Guedes classificou como um “equívoco brutal” o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que taxaria o aço e alumínio brasileiro porque o país estaria promovendo uma desvalorização artificial do câmbio. “Nós só mudamos o nosso mix macroeconômico. Agora, em vez de fiscal frouxo e freio monetário, com câmbio supervalorizado derrubando as exportações, o Brasil caiu numa posição correta.





O ministro classificou a medida do presidente americano como um ato político, tendo em vista as eleições presidenciais dos EUA em 2020. “Acho que é política, eleição chegando. Ele quer dizer para todo mundo que está de olho nos seus eleitores”, avaliou.

Política de Guedes foi considerada nociva pelo presidente Donald Trump (foto: Christian Hartmann/AFP/POOL)

Guedes se disse surpreso com a medida e afirmou acreditar que a ideia não tenha passado pelos assessores econômicos da Casa Branca. “Eu tinha tido uma excelente conversa com o Secretário de Comércio dos EUA Wilmour Ross, com o diretor do Conselho Econômico Nacional Larry Kudlow numa reunião com CEOs de empresas americanas e brasileiras na semana passada e, de repente, ele, Trump, deu esse tiro para cima e falou o que falou”, disse o ministro.





Ainda assim, Guedes admitiu que não ligou para a equipe econômica de Trump para discutir a taxação do aço brasileiro, apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que teria um “canal direto” com o presidente americano.













enquanto isso...

...Saída de dólares





Depois de registrar saídas líquidas de US$ 8,494 bilhões em outubro, o Brasil fechou novembro com fluxo cambial negativo de US$ 5,691 bilhões, informou ontem o Banco Central (BC). Pelo chamado canal financeiro, houve saída líquida de US$ 7,301 bilhões no mês passado, resultado de aportes no valor de US$ 44,601 bilhões e de retiradas no total de US$ 51,903 bilhões. Esse segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. No comércio exterior, o saldo de novembro ficou positivo em US$ 1,610 bilhão, com importações de US$ 13,581 bilhões e exportações de US$ 15,191 bilhões. De acordo com o BC, o fluxo cambial da semana passada até dia 29 ficou negativo em US$ 4,532 bilhões. Houve saída líquida de dólares do país em todos os dias da semana.