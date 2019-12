Preços podem ceder, mas nem tanto

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) afirmou que o Brasil não vai passar por uma escassez de carne, em decorrência do aumento das exportações para a China. De acordo com a instituição, o aumento dos preços “é um ponto fora da curva” e a tendência é que o valor da carne caia nos próximos meses.





A China passou a comprar mais do Brasil por causa da peste suína africana. Em decorrência da demanda maior no exterior, a oferta de carne reduziu no Brasil, fazendo os preços dispararem. Além disso, de acordo com a CNA, o consumo das famílias no fim do ano aumenta. Com os brasileiros consumindo mais carne, o preço sobe. .





O superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, avaliou que dentro de algum tempo o produtor de carne vai reagir, assim como ter a seu dispor novas ofertas de crédito, o que deve elevar a criação de gado e fazer com que os preços caiam. No entanto, o presidente da CNA, João Martins, afirmou que mesmo com a retração dos custos, os valores não voltarão a preços praticados no terceiro trimestre deste ano. “Ninguém espere que vamos voltar ao preço de 60, 90 dias atrás. Temos aumento do custo de produção. Nós vamos ajustar o preço do mercado”.