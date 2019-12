Donald Trump deve assinar acordo comercial com Japão na próxima semana

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira que o presidente americano, Donald Trump, deve assinar um acordo comercial com o Japão na próxima semana.



A Câmara Alta do Parlamento do país asiático aprovou hoje o pacto, que havia sido fechado em setembro pelo presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.



O acordo prevê a redução de tarifas sobre o comércio de produtos agrícolas e industriais entre os dois países.



"Agora, os agricultores e pecuaristas dos EUA terão um acesso significativamente melhorado ao mercado do Japão, e a liderança dos EUA na crescente economia digital continuará a florescer em benefício de todos os nossos trabalhadores", escreveu em comunicado o representante comercial americano, Robert Lighthizer.



Segundo o USTR, os EUA estão preparados para que o acordo entre em vigor em 1º de janeiro de 2020.



"Conforme acordado entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Abe, ambos os governos iniciarão consultas no início do próximo ano para entrar em negociações adicionais sobre um acordo comercial mais amplo", informou ainda o USTR.