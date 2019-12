PMI composto da zona do euoro se mantém em 50,6 em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, ficou em 50,6 em novembro, repetindo o nível de outubro, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.



O resultado ficou acima da leitura prévia de novembro e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 50,3 em ambos os casos.



Apenas o PMI de serviços da zona do euro caiu de 52,2 em outubro para 51,9 em novembro. A estimativa preliminar, contudo, também era menor, de 51,5.



Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.