Pagamento do IPVA 2020 começa em 13 de janeiro

Os motoristas mineiros começam a pagar o IPVA de 2020 em 13 de janeiro. As datas de cobrança do tributo foram divulgadas ontem pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. A expectativa do governo é arrecadar R$ 5,93 bilhões com os pagamentos. O pagamento do IPVA vai até 19 de março, de acordo com o número final das placas dos veículos. Este ano, os valores médios do tributo serão de R$ 587,90. Já para os veículos 0km, emplacados em 2019, a média do IPVA é de R$ 944,21.

Ao apresentar os números, o subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza, afirmou que os proprietários de veículos podem ter uma redução de quase 10% no valor que pagaram em 2019. Isso porque a base de cálculo para a cobrança diminuiu 2,96% em função da desvalorização dos veículos. Somado a isso, quem optar por pagar à vista na data do vencimento da primeira parcela terá um desconto de 3%. Aqueles que quitaram o IPVA em dia nos anos de 2018 e 2019 têm direito a mais 3% de redução, chegando a 9%. Estão nesta situação cerca de 2,2 milhões de veículos, representando 22,22% do total.

O programa Bom Pagador, no entanto, dá o desconto de acordo com o veículo, e não com o CPF do proprietário. Com isso, segundo o secretário, esse desconto de 3% pode ser usado como valorização na hora de vender o veículo. “Isso se torna um diferencial para a negociação do contribuinte no mercado de usados”, ressaltou Scavazza. Tem direito a esse benefício quem pagou à vista ou parcelou respeitando as três datas fixadas pela Secretaria de Fazenda.

As alíquotas cobradas variam de 1%, para veículos de locadora, ônibus, micro-ônibus, caminhão e trator, a 4% para automóveis, utilitários e caminhonetes (exceto as de carga de cabine simples e furgão, sobre as quais incidem 3%). Para motocicletas ou similares a alíquota é de 2%. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo será de R$ 105,78, com vencimento em 31 de março para todos os finais de placa. O valor é 3,29% maior que o de 2019 e variou de acordo com o IGPDI.

Segundo o subsecretário da Receita, ainda não foi definido se os servidores públicos terão prorrogações nas datas de pagamento, como ocorreu neste ano em razão de receberem os salários parcelados e o 13º salário em atraso. “Ainda não existe uma definição se será feita a mesma sistemática dos anos anteriores, de protelar o pagamento do IPVA para os servidores públicos. Existe ainda uma negociação para pagamento do 13º salário”, afirmou.





Frota Segundo a Secretaria de Fazenda, a frota de veículos de Minas Gerais chegou a 10,1 milhões este ano, batendo a casa de um veículo para cada duas pessoas no estado. A maior concentração, de cerca de 3 milhões (29,78% do total), está na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que mais 100 mil veículos 0km sejam incluídos entre 19 de outubro e 31 de dezembro deste ano na base de cálculo que será enviada em 2 de janeiro aos bancos.

Enquanto a frota de veículos cresceu 3,74% em relação a 2019, o valor que se espera arrecadar subiu 9,7%. A diferença se explica porque os valores dos carros novos são mais altos do que os da frota antiga, que é anualmente desvalorizada e por isso paga um tributo menor.

Os valores do IPVA estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda pelo número do Renavan. O motorista pode se informar ainda pelo telefone 155 ou pelos aplicativos IPVA MG ou MG APP, disponíveis para celulares Android e iOS. Quem não concordar com o valor cobrado de IPVA pelo seu carro pode questionar a Secretaria da Fazenda, apresentando pedido de revisão até 26 de dezembro. Para isso, a pessoa precisará apresentar dois periódicos registrando preços e o certificado do veículo. A Secretaria de Fazenda ressalta, no entanto, que utiliza a tabela FIP para a definição dos valores cobrados. Segundo o governo de Minas, a média de inadimplência anual, de cerca de 5%, se manteve em 2019 e a expectativa é a mesma para o ano seguinte.





Dono de Ferrari vai pagar R$ 110 mil





Os valores do IPVA de 2020 que serão pagos em Minas Gerais vão variar em até 27,5 mil vezes. Essa é a diferença entre o maior e o menor valor cobrado de veículos no estado, segundo dados da Secretaria da Fazenda. O maior IPVA é devido por uma Ferrari 488 Spider, ano 2018, que vale R$ 2,750 milhões e precisará pagar ao governo de Minas R$ 110.202,78. Para se ter uma ideia, com o valor que esse proprietário ou proprietária pagará de imposto daria para comprar um carro Honda Civic.

Além desse, estão no ranking dos maiores pagadores uma outra Ferrari FF, ano 2015 – avaliada em R$ 2,563 milhões e com IPVA de R$ 102.458,76 – e um Porshe 911 GT2 ano 2019, que paga R$ 87.196,80 por um carro de R$ 2,179 milhões. O menor valor é de uma mobilete, ou ciclomotor, ano 1981, que tem preço de R$ 100 no mercado de veículos. O proprietário ou proprietária pagará aos cofres estaduais R$ 4 de IPVA.

Embora muitos pensem que o tributo é usado necessariamente para melhoria do transporte, o governo de Minas esclarece que os valores voltam para a população, mas de formas variadas. Da arrecadação, 20% vão para o fundo de manutenção da educação básica (Fundeb), 40% para o estado e 40% para o município onde o veículo foi licenciado.