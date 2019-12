Bolsonaro diz que PIB veio em boa hora e que governo espera crescimento no 4º tri

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta terça-feira, 3, que sua equipe econômica já esperava uma "boa notícia" sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e que a previsão é de nova alta para o quarto trimestre. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB avançou 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo.



O resultado superou a mediana do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast (0,40%; com projeções de 0,30% a 0,70%).



"É algo inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabíamos que viria uma boa notícia. Ela veio em boa hora. E a nossa equipe diz que previsão para o quarto trimestre é crescer. O Brasil está crescendo", afirmou o presidente.



Bolsonaro disse que assumiu o governo em crise "ética, moral e econômica bastante grave". "Com o trabalho de conselheiros estamos obtendo sucesso", disse.



As declarações de Bolsonaro foram feitas em evento sobre combate à corrupção promovido pela CGU.



Mais cedo, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que traria nesta terça-feira uma boa notícia.



Durante o evento, o presidente anunciou que tratava-se do resultado do PIB e errou ao afirmar que a imprensa ainda não havia divulgado o crescimento.