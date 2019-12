PIB da África do Sul tem queda de 0,6% anualizado no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul mostrou contração de 0,6% em termos anualizados no terceiro trimestre, ao contrário da expectativa de expansão de 0,1% esperada por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



No segundo trimestre deste ano, a expansão foi de 3,2% anualizado.



O desempenho foi guiado pela atividade mais fraca nos setores de mineração e indústria nos três meses terminados em 30 de setembro, que lidaram com cortes de energia como resultado de problemas na concessionária de energia elétrica Eskom, do país. Fonte: Dow Jones Newswires.