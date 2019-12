Comitê de Gestão da Camex reduz alíquota do imposto de importação da juta para 2%

Decreto aprova regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste

Decreto aprova regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste

IBGE revisa alta do PIB agropecuário de 2018, de 0,1% para 1,4%

IBGE revisa alta do PIB agropecuário de 2018, de 0,1% para 1,4%

Alta do PIB do 3º trimestre ante 2º tri é a maior desde o 1º tri de 2018

Alta do PIB do 3º trimestre ante 2º tri é a maior desde o 1º tri de 2018

Sancionada mudança no Simples para autorizar sociedade de garantia solidária

Sancionada mudança no Simples para autorizar sociedade de garantia solidária

Abecip confirma Cristiane Magalhães, do Itaú Unibanco, como presidente

Abecip confirma Cristiane Magalhães, do Itaú Unibanco, como presidente

Consumo das famílias cresce 0,8% no 3º trimestre ante 2º tri, revela IBGE

Consumo das famílias cresce 0,8% no 3º trimestre ante 2º tri, revela IBGE

Governo de Minas divulga tabela para pagamento do IPVA/2020

Governo de Minas divulga tabela para pagamento do IPVA/2020

PIB do 3º trimestre de 2019 sobe 0,6% ante 2º trimestre de 2019, revela IBGE

PIB do 3º trimestre de 2019 sobe 0,6% ante 2º trimestre de 2019, revela IBGE

Ministro francês ameaça com "forte resposta" da UE se EUA confirmarem tarifas

Ministro francês ameaça com "forte resposta" da UE se EUA confirmarem tarifas

IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas em novembro, revela FGV

IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas em novembro, revela FGV