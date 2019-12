Governo de Minas divulga tabela para pagamento do IPVA/2020; consulte os valores

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 20/03/2018)

Datas

Os motoristas mineiros começam a pagar ono dia 13 de janeiro. As datas de cobrança doforam divulgadas na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. A expectativa do governo é arrecadar R$ 5,93 bilhões com os pagamentos. O pagamento do IPVA vai até o dia 19 de março, de acordo com o número final dasEste ano osdo tributo serão de R$ 587,90. Já para os veículos 0km, emplacados em 2019, a média do IPVA é de R$ 944,21. Ao apresentar os números, oafirmou que os motoristas podem ter uma redução de quase 10% no valor que pagaram em 2019.Isso porque a base de cálculo para a cobrança diminuiu 2,96% em função da desvalorização dos veículos. Somado a isso, quem optar por pagar à vista na data do vencimento da primeira parcela terá um desconto de 3%. Aqueles que quitaram o IPVA em dia nos anos de 2018 e 2019 tem direito a mais 3% de redução, chegando a 9%.As alíquotas cobradas variam de 1%, para veículos de locadora, ônibus, micro-ônibus, caminhão e trator, a 4% para automóveis, utilitários e caminhonetes (exceto as de carga de cabine simples e furgão, sobre as quais incidem 3%). Para motocicletas ou similares a alíquota é de 2%.de veículo será de R$ 105,78 com vencimento em 31 de março para todos os finais de placa.Para os veículos com final de placa 1 e 2 as datas desão 13 de janeiro de fevereiro e de março. Os carros com finais de placa 3 e 4 terão a cobrança nos dias 14 de janeiro e fevereiro e 16 de março.Para as placas 5 e 6 as datas serão 15 de janeiro e 17 de fevereiro e março e para as placas 78 16 de janeiro e 18 de fevereiro e março.Já para os veículos com finais de placa 9 e 0 as cobranças serão nos dias 17 de janeiro e 19 de fevereiro e março.