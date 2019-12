EUA ameaçam impor tarifas de até 100% sobre US$ 2,4 bi em produtos da França

O governo dos Estados Unidos ameaçou nesta segunda-feira impor tarifas de até 100% sobre US$ 2,4 bilhões em importações de produtos franceses e também considera impor taxas ou restrições a serviços da França. O Escritório do Representante Comercial americano (USTR, na sigla em inglês) afirmou, em comunicado, que o motivo é o Imposto sobre Serviços Digitais do país europeu.



"A decisão de hoje do USTR envia um sinal claro de que os EUA irão agir contra regimes fiscais digitais que discriminam ou impõem encargos indevidos às empresas norte-americanas", disse o representante comercial americano, Robert Lighthizer.



Um relatório divulgado pelo USTR concluiu que o imposto francês é "inconsistente com os princípios vigentes da política tributária internacional e é incomumente oneroso para as empresas americanas afetadas". "Especificamente, a investigação do USTR constatou que o imposto da França discrimina empresas digitais americanas como Google, Apple, Facebook e Amazon", acrescentou o representante comercial.



Lighthizer escreveu, ainda, que os EUA consideram abrir investigações sobre impostos digitais da Áustria, Itália e Turquia.