Secex: é cedo para analisar qual impacto que sobretaxa de aço pode ter na balança

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, Herlon Brandão, disse nesta segunda-feira, 2, que ainda é muito cedo para analisar qual o impacto a anunciada sobretaxa do aço e alumínio brasileiro pode ter nas exportações brasileiras. "É necessário saber como isso será implementado para avaliar o impacto", afirmou.



De acordo com Brandão, as exportações de semimanufaturados de ferro e aço para os Estados Unidos somam US$ 2,57 bilhões de janeiro a novembro, valor 13,5% menor do que no mesmo período do ano passado.