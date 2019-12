Maior parte dos inadimplentes do País tem dívida contraída há mais de 7 anos

Maior parte dos inadimplentes do País tem dívida contraída há mais de 7 anos

Etanol sobe em 16 Estados e DF, diz ANP; preço médio avança 0,84% no País

Etanol sobe em 16 Estados e DF, diz ANP; preço médio avança 0,84% no País

Consolidação do cenário deve permitir novo ajuste na Selic, diz presidente do BC

Consolidação do cenário deve permitir novo ajuste na Selic, diz presidente do BC

Caixa prevê que estará presente em todos os municípios do País até março de 2020

Caixa prevê que estará presente em todos os municípios do País até março de 2020

Gol registrou recorde na última Black Friday, com vendas de R$ 120 milhões

Gol registrou recorde na última Black Friday, com vendas de R$ 120 milhões