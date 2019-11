Cerco à venda ilegal em BH

Organização criminosa que atua no setor de distribuição e venda de combustíveis foi alvo, ontem, de uma operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Civil, com o apoio da Secretaria da Receita Estadual e do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais de Minas Gerais (Ipem). O prejuízo estimado pelos desvios que a organização provocou e que estão sendo investigados supera os R$ 19 milhões.





Durante a operação, batizada de Jammer, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais em Belo Horizonte e região metropolitana. Participaram da ação três promotores de Justiça, três delegados, 77 investigadores, 33 servidores da Receita, cinco técnicos do Ipem e oito fiscais do Procon de Minas Gerais.





“As investigações, que foram iniciadas em 2018 para apurar roubo, adulteração e receptação de cargas de combustíveis, revelaram que os investigados desenvolveram um sofisticado esquema para sonegar impostos e 'lavar' o dinheiro proveniente da atividade criminosa, perpetrada por meio da utilização de vários postos de combustíveis”, explicou o MPMG por meio de nota.





O MPMG detalhou a atuação dos investigados, que segundo a entidade, se aproveitaram da tributação menor incidente sobre o álcool e a gasolina no estado de São Paulo, tendo adquirido combustível no estado vizinho e simulado a venda desses produtos para contribuintes lá estabelecidos. “Uma transportadora, constituída com o objetivo exclusivo de atender aos negócios do grupo criminoso, cuidava de descarregar o produto em postos de Belo Horizonte e região metropolitana, valendo-se de documentos falsos que, como frisado, indicavam destinatários fictícios em São Paulo”, detalhou.





De acordo com o MPMG, entre janeiro de 2018 e outubro último foram identificadas mais de 400 notas fiscais emitidas para compra e revenda de combustíveis mediante fraude pelos criminosos. O cálculo do prejuízo que a Receita Federal informou incluiu valor dos tributos sonegados e as devidas multas aplicáveis.





“As investigações demonstraram uma acelerada e desproporcional evolução patrimonial da organização. Os valores obtidos com a prática criminosa eram recebidos por meio de máquinas de cartões de crédito e débito registradas em nome de pessoas jurídicas diversas das revendedoras de combustíveis investigadas, e os valores recebidos em espécie eram depositados nas contas de diferentes empresas, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita do lucro auferido”, informa o Ministério Público. As investigações apontam que, para dar vazão ao combustível “sem origem”, os postos da rede em questão adulteravam registros de venda para ocultar a verdadeira quantidade de combustível vendida para o consumidor.





Eles também adquiriam legalmente combustíveis de distribuidoras mineiras, travando operações regularmente contabilizadas e comunicadas ao Fisco. A Justiça decretou bloqueio de bens utilizados no esquema, assim como sequestro de patrimônio e valores obtidos com os crimes. Também há indícios de venda de combustíveis adulterados e fornecimento de quantidade inferior à adquirida nas bombas, lesando também os consumidores.

