Black Friday continua até domingo no comércio de BH

(foto: Tulio Santos/EM/DA Press)









O Shopping Del Rey, na Região da Pampulha, também terá promoções até domingo, até às 21h. O shopping começou a campanha à 0h de sexta-feira, oferecendo o ingresso do cinema por um centavo e descontos que podem chegar a 95% em mais de 6 mil produtos.

A Black Friday também será prolongada no Shopping Contagem, que vai manter as ações até as 20h de domingo, com cortes nos preços de até 70%.

Não é só no varejo que o consumidor ainda encontrará descontos durante o final de semana. A construtora e incorporadora mineira MRV oferece descontos e condições neste sábado. A empresa anuncia um ano de condomínio grátis em algumas unidades, bem como descontos e uma baixa taxa de juros. Além disso, a MRV fez uma parceria com o aplicativo de transportes Uber para levar os clientes até os locais de vendas.

Outros segmentos também estenderão os descontos para além da sexta-feira. É o caso da Kopenhagen, rede de franquias de chocolates, que terá descontos de até 40% até domingo. As ofertas são válidas para parte dos produtos da linha Língua de Gato.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz

não acaba na sexta-feira. Os consumidores que ainda não aproveitaram as ofertas daterão até domingo para ir às compras. Com ações e condições especiais próprias, osde Belo Horizonte estenderam a maratona até 1º de dezembro. Além dos grandes centros de compra, até quem quiser adquirir umterá um tempo a mais.