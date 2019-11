Déficit nominal do setor público soma R$ 10,885 bi em outubro, mostra BC

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 10,885 bilhões em outubro, revelou nesta sexta-feira, 29, o Banco Central. Em setembro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 45,920 bilhões e, em outubro de 2018, deficitário em R$ 6,107 bilhões.



No mês passado, o Governo Central registrou déficit nominal de R$ 7,026 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 4,535 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 675 milhões.



No ano até outubro, o déficit nominal somou R$ 337,564 bilhões, o que equivale a 5,72% do Produto Interno Bruto (PIB).



Em 12 meses até outubro, há déficit nominal de R$ 456,237 bilhões, ou 6,44% do PIB.