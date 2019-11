PIB francês cresce 0,3% no 3º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,3% no terceiro trimestre de 2019 ante o segundo, de acordo com revisão publicada hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.



O resultado confirma estimativa preliminar divulgada no fim do mês passado e mostra que, entre julho e setembro, a economia francesa se expandiu no mesmo ritmo dos dois trimestres anteriores.