Plano de R$ 75 bi

Rio – A Petrobras divulgou ontem seu Plano Estratégico 2020-2024, o primeiro do governo Jair Bolsonaro, com previsão de investimentos (capex) de US$ 75,7 bilhões no quinquênio. O valor previsto é 10% menor que os US$ 84,1 bilhões para o período de cinco anos no plano anterior, divulgado no fim do ano passado. De acordo com a empresa, da carteira de investimentos, 85% serão concentrados no segmento de exploração e produção. Os desinvestimentos previstos no plano variam entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões para o período 2020-2024, com maior concentração nos anos de 2020 e 2021. O plano foi aprovado na quarta-feira pelo Conselho de Administração da companhia. Em comunicado ao mercado, a petroleira afirma que o plano está consistente com seus cinco pilares estratégicos: maximização do retorno sobre o capital empregado; redução do custo de capital; busca incessante por custos baixos; meritocracia; respeito às pessoas, meio ambiente e segurança.





Pela primeira vez, a Petrobras informou em seu plano estratégico quinquenal uma meta de descarbonização. A companhia estipula 10 compromissos com a agenda de baixo carbono, entre os quais registrar crescimento zero das emissões absolutas operacionais até 2025, em relação ao ano de 2015. A Petrobras também se compromete, no plano, com a redução de 30% na captação de água doce com foco no aumento do reúso até 2025; crescimento zero na geração de resíduos de processo até 2025; ter 100% de suas instalações com plano de ação em biodiversidade até 2025; e com a manutenção dos investimentos em projetos socioambientais. Os compromissos têm como base de comparação o ano de 2018.