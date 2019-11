Inflação anual alemã se mantém em 1,1% em novembro e fica abaixo das expectativas

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 1,1% em novembro ante igual mês do ano passado, repetindo a variação de outubro, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas alemã, a Destatis. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,3% neste mês.



Em relação a outubro, o CPI alemão caiu 0,8% em novembro. Neste caso, a previsão do mercado era de queda menor, de 0,5%.