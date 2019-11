Câmara abre ordem do dia com urgência de saneamento e lei de Informática na pauta

Foi aberta no período da tarde desta quarta-feira, 27, a ordem do dia do plenário da Câmara que tem na pauta requerimento de urgência para o projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento básico, proposta de uma nova Lei da Informática e o projeto que atualiza as regras de recuperação judicial e falência no Brasil entre os principais temas.



Desses itens, é esperado que sejam analisados o requerimento de urgência do saneamento e a Lei da Informática.



No momento, os deputados analisam pedido para regime de urgência de PL que institui o dia 13 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose.