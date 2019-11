Manifestantes prometem nova greve nacional na Colômbia

Bogotá, 26/11/2019 - O presidente da Colômbia, Iván Duque, se reuniu nesta terça-feira durante duas horas com membros de um grupo de coordenação de greves no país, mas não conseguiu chegar a um acordo com os manifestantes, que prometeram realizar outra greve nacional.



"O governo não deu resposta aos pontos que apresentamos", disse o líder estudantil José Cárdenas. "Os motivos da greve se mantém", acrescentou.



A nova greve ocorrerá quase uma semana depois que 250 mil colombianos protestaram contra o governo em uma das maiores manifestações da história recente do país, em 21 de novembro. Desde então, têm ocorrido protestos menores, nos quais se registrou a morte de quatro pessoas, incluindo um estudante de 18 anos.



Os líderes dos protestos apresentaram 13 petições a Duque. Eles se opõem a reformas no sistema de aposentadoria e nas leis trabalhistas. Fonte: Associated Press