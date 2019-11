PIB do México recua 0,3% no 3º trimestre, na comparação anual

A economia mexicana recuou 0,3% no terceiro trimestre, na comparação anual, informou nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda um pouco maior, de 0,4%.



O México ainda ficou estagnado no terceiro trimestre ante o segundo, após ajustes sazonais. Com isso, o país caminha para seu pior desempenho anual em uma década.



Números revisados mostraram contração de 0,1% nos três trimestres anteriores, nas comparações com os três meses imediatamente anteriores em cada caso, o que condiz com um quadro de recessão técnica, definida por muitos economistas como dois trimestres consecutivos de contração econômica.



No terceiro trimestre, a produção industrial recuou 0,1% ante o segundo trimestre, enquanto os serviços avançaram 0,1% e a produção industrial teve ganho de 3,3%.



A expectativa é que a economia mexicana mostre pouco ou nenhum crescimento em todo o ano de 2019, o que faz deste ano o pior desempenho desde a recessão de 2009. Fonte: Dow Jones Newswires.