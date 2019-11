PIB do México recua 0,3% no 3º trimestre, na comparação anual

PIB do México recua 0,3% no 3º trimestre, na comparação anual

Expectativa para câmbio no fim de 2019 passa de R$ 4,00 para R$ 4,10 no Focus

Expectativa para câmbio no fim de 2019 passa de R$ 4,00 para R$ 4,10 no Focus

Lançamento de imóveis cresce 23,9% no 3º tri, diz CBIC; venda avança 15,4%

Lançamento de imóveis cresce 23,9% no 3º tri, diz CBIC; venda avança 15,4%

Previsão para Selic no fim de 2020 passa de 4,25% ao ano para 4,50%, mostra BC

Previsão para Selic no fim de 2020 passa de 4,25% ao ano para 4,50%, mostra BC

Investimento Direto no País soma US$ 6,815 bi em outubro, diz BC

Investimento Direto no País soma US$ 6,815 bi em outubro, diz BC