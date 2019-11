Preços de produtos para a ceia de Natal variam até 165% em BH

O quilo das nozes com casca custa de R$ 35,90 até R$ 64,90, uma variação de 80% (foto: Leandro Couri/EM)

Pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, entre os dias 20 e 23 de novembro, aponta variação nos preços de até 165% dos produtos da ceia de Natal. Foram consultados supermercados e lojas do Mercado Central de Belo Horizonte. A maior diferença foi encontrada no quilo do pêssego, que pode custar de R$ 5,98 até R$ 15,90.

Outro destaque é a variação de preço no quilo da uva passa - o produto custa de R$ 10 até R$ 20,80, diferença de 108% de um estabelecimento para o outro.



Entre os peixes, a maior variação ocorreu no quilo do Bacalhau Saithe, que vai de R$ 34,90 até R$ 56. Já o quilo do lombo suíno pode custar de R$ 17,90 a R$ 25,89, uma variação de 44%.



O quilo das nozes com casca custa de R$ 35,90 até R$ 64,90, variação de 80%.





Já o preço do tradicional panetone vai de R$ 5,98 até R$ 10,99, diferença de 83%.



Segundo a pesquisa, apesar de a variação ser bem grande, é importante avaliar a qualidade entre os produtos pesquisados.



Mais caros





O site também comparou os preços médios de novembro de 2018 com o mesmo mês deste ano. Segundo a pesquisa, os preços tiveram aumentos em alguns casos em função do dólar e da crise das carnes.