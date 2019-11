A exemplo de anos anteriores, os shoppings se preparam para emendar as vendas da Black Friday ao Natal (foto: Túlio Santos/em/d.a press %u2013 23/12/17)

Em apoio aos lojistas de grande centros de compras, shopping centers aderiram à megacampanha de liquidações inspirada no varejo dos Estados Unidos, a Black Friday, e realizam ações comerciais próprias durante o período de promoções. Os shoppings da rede Multiplan em Belo Horizonte vão esticar o horário de atendimento até 23h e oferecer cupons de sorteios para quem comprar durante o evento. Descontos de até 95% nos preços são prometidos em diversos empreendimentos da Grande BH. Lojas dos estabelecimentos da brMalls estarão abertas desde a zero hora de sexta-feira, dia 29, data oficial do evento.

O BH Shopping, na região Centro-sul da capital, integrou as ações durante a Black Friday àquelas motivadas pelas festas de fim de ano. No dia da megaliquidação, o shopping inicia a campanha de vendas de Natal. Dessa forma, os clientes que gastarem pelo menos R$ 500 na sexta-feira terão direito a um cupom para concorrer ao sorteio de carro e panetone. Segundo a assessoria de imprensa do empreendimento, 80% das lojas vão participar do marketing específico, anunciando descontos que devem variar de 20% a 70%. Para atender à demanda maior, a direção do complexo decidiu estender o horário de atendimento, das 9h às 23h30.

Segundo o gerente de marketing do BH Shopping, Renato Tavares, o centro de compras participa da Black Friday há pelo menos cinco anos, com ações próprias, ao lado das lojas. Na avaliação de Tavares, no segundo semestre a campanha só perde para o Natal em importância para o varejo. “Não tem como ficar de fora. Aproveitamos a ocasião para incentivar os clientes a virem”, diz.

A ideia de iniciar a campanha de Natal logo depois da Black Friday foi bem-sucedida no ano passado, o que levou à decisão de repetir a estratégia agora. “A campanha já começa aquecida, a divulgação é melhor", comenta Tavares. Apesar de não ter uma referência de quantas pessoas devam passar pelo shopping, a expectativa é "muito positiva", com expectativa de aumento do fluxo em relação a 2018.

No Pátio Savassi, também instalado na região Centro-Sul de BH, os descontos devem ser de 70%. Por representar o maior segmento de atuação das lojas, o vestuário feminino concentra as principais ofertas. Além disso, o shopping definiu ofertas com 50% de desconto nos preços de cosméticos e 70% no ramo de óticas. De acordo com o gerente de marketing do centro de compras, Marcelo Portela, “praticamente todas as lojas estão participando da promoção”.

No Diamond Mall, no Bairro de Lourdes, cerca de 60 lojas vão aderir à data da megaliquidação, com descontos nos preços na faixa dos 70%. O horário de funcionamento também será estendido das 9h às 23h. Assim como no BH Shopping, as compras durante a Black Friday renderão cupons para sorteios típicos de fim de ano. Até 25 de dezembro, com pelo menos R$ 550 em compras, os clientes concorrem a um carro e duas entradas para um show de artista internacional em 2020, e vão ganhar uma caixinha de som bluetooth personalizada.





24 HORAS DE COMPRAS

O percentual previsto de descontos nos preços no Shopping Contagem, da cidade da Grande BH, também é de 70% em produtos e serviços. As campanhas do shopping cobrirão três dias, de 29 de novembro a 1º de dezembro. Com a expectativa de receber 30 mil clientes no período, o shopping estenderá o horário de atendimento, funcionando 24h de quinta para sexta-feira.





O centro de compras de Contagem participa da Black Friday desde sua inauguração, em 2013. Para o gerente do empreendimento, João Victor Saliba, a data já se consolidou no comércio brasileiro e é importante, já que os clientes podem comprar por preços bem abaixo daqueles normalmente praticados.

A brMalls Participações, empresa controladora dos shoppings Del Rey e Estação BH, vai realizar ações da Black Friday de 29 deste mês a 1º de dezembro. Nos dois centros de compras, os clientes poderão participar de um jogo de realidade aumentada, encontrar produtos com descontos nos preços, que podem chegar a 95%. No Del Rey, na região da Pampulha, mais de 10 lojas estarão abertas a partir da zero hora da sexta-feira do evento. O ingresso de cinema, que custa normalmente R$ 28, deve ser vendido por um centavo, a inteira. Além disso, durante a campanha, um terno de R$ 1.380 deve passar a custar R$ 139,90.

A gerente de marketing do Del Rey, Marina Moura, acredita que é importante que os shoppings entrem na Black Friday ao lado das lojas. “Há algum tempo, a Black Friday vem ganhando força no ambiente físico, oferecendo descontos tão atrativos quanto os praticados na internet”, diz. Segundo a gerente de marketing, o shopping participa da campanha desde 2014. Na avaliação de Marina, a data vem se consolidando a cada ano. “Estamos otimistas para a maratona de compras, que começa pra gente já na primeira hora.”

Algumas lojas do Estação BH, em Venda Nova, também estarão abertas a partir da zero hora de sexta-feira. Entre as promoções, uma casquinha de sorvete terá o preço reduzido de R$ 2,50 a R$ 0,25. Já um vestido de festa infantil custará R$ 11,99 durante a Black Friday, antes o preço de tabela de R$ 119,95.









*Estagiário sob a supervisão da

subeditora Marta Vieira