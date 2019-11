O governo do Japão continua avaliando que a economia do país asiático se recupera "em ritmo moderado" em meio a uma "prolongada fraqueza" nas exportações, segundo relatório mensal divulgado nesta sexta-feira.



No documento, o governo também aponta recente fraqueza na produção industrial, mas vê melhora na situação do emprego.



Ainda no relatório, o governo japonês ressalta a necessidade de se prestar atenção a fatores externos, como tensões comerciais, a perspectiva econômica da China e os efeitos da possível saída do Reino Unido da União Europeia, no processo conhecido como "Brexit".