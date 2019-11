Inflação do Japão sobe 0,2% em outubro na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão ficou estável em outubro ante setembro e subiu 0,2% na comparação anual.



O núcleo do CPI teve avanço anual de 0,4% no mês passado, em linha com a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal.



Já o chamado "núcleo do núcleo" do indicador, que exclui os componentes de alimentos frescos e energia, acelerou de uma alta de 0,5% em setembro para avanço de 0,7% em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.