Bolsonaro:'Medidas adotadas pelo governo têm ajudado saldo positivo do Caged'

Em transmissão semanal ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o saldo positivo de 70,8 mil novos empregos, divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). "É o sétimo mês consecutivo de saldo positivo", afirmou Bolsonaro. "Logicamente, são as medidas econômicas adotadas pelo governo que têm colaborado nesse sentido."



Bolsa Família



O presidente também garantiu que a promessa de pagar o 13º para beneficiários do programa Bolsa Família está mantida. "Nós estamos fazendo auditorias e pente fino na questão do Bolsa Família", afirmou. "O recurso para pagar o Bolsa Família foi do combate a fraudes. O dinheiro existe." O comentário do presidente foi em resposta a uma reportagem da Folha de S.Paulo que afirma haver um rombo de R$ 759 milhões no orçamento do programa.



Descontingenciamento



Outro assunto abordado por Bolsonaro foi o descontingenciamento das pastas. O presidente afirmou que "a arrecadação superou aquilo que estava previsto e todos os ministérios foram descontingenciados." "Todos os ministros vão poder colocar em prática o orçamento previsto por ocasião do ano passado", disse Bolsonaro.