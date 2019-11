Superávit comercial da Argentina sobe a US$ 1,768 bi em outubro

O superávit comercial da Argentina avançou a US$ 1,768 bilhão em outubro, superior ao resultado de US$ 1,744 bilhão de setembro, informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). As exportações argentinas ficaram em US$ 5,889 bilhões em outubro, alta de 9,1% na comparação anual, enquanto as importações ficaram em US$ 4,121 bilhões, queda de 18,8% na mesma comparação.



Apenas com o Brasil, as exportações argentinas tiveram queda anual de 1,5%, a US$ 941 milhões, enquanto as importações do País tiveram recuo bem mais acentuado, de 26,7%, a US$ 793 milhões.