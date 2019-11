Ata do Fed deve lançar luz sobre debates internos sobre juros nos EUA

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) publica às 16h (de Brasília) a ata de sua mais recente reunião, ocorrida em 29 e 30 de outubro, e deve lançar luz sobre a decisão de cortar os juros. Além disso, deve sinalizar uma política de "esperar para ver" de agora em diante na política monetária.



No fim de outubro, os dirigentes cortaram os juros em 25 pontos-base pela terceira vez desde o fim de julho. Ao mesmo tempo, sinalizaram que é mais difícil que ocorra outra redução na próxima reunião, de 10 e 11 de dezembro. A reunião do mês passado ocorreu após uma videoconferência dos dirigentes em 4 de outubro, quando foi discutido e posteriormente fechado um plano para reconstruir os depósitos bancários detidos pelo Fed, conhecidos como reservas. Um relato sobre essa reunião também deve estar incluído na ata divulgada nesta quarta-feira. A ata pode ainda trazer mais pistas sobre em que condições pode haver mais cortes de juros e o quão amplamente essas visões eram compartilhadas entre os dirigentes no mês passado.