Alemanha: PPI tem queda inesperada de 0,2% em outubro ante setembro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha caiu 0,2% em outubro ante setembro, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do indicador.



Na comparação anual, o PPI alemão teve queda de 0,6% em outubro. Neste caso, a projeção do mercado era de redução de 0,4%.



Excluindo-se custos de energia, que podem mostrar volatilidade, o PPI alemão recuou 0,2% em outubro ante o mês anterior, mas aumentou 0,3% no confronto anual, informou a Destatis.