Gasolina cai em 15 Estados e no DF, mas valor médio avança 0,11% no País, diz ANP

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 15 Estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Houve alta nas outras 11 unidades da federação.



Na média nacional, o preço médio avançou 0,11% na semana sobre a anterior, de R$ 4,402 para R$ 4,407.



Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 0,41%, de R$ 4,149 para R$ 4,166, em média.



No Rio de Janeiro, o combustível aumentou 0,16%, de R$ 4,852 para R$ 4,860, em média.



Em Minas Gerais, houve alta no preço médio da gasolina de 0,19%, de R$ 4,688 para R$ 4,697 o litro.