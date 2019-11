Guedes e Onyx detalham liberação do Orçamento às 15h30 no Planalto

Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vão detalhar a liberação de recursos do Orçamento de 2019 às 15h30, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Os ministros também irão anunciar mudanças no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020.



O governo publicou no último dia 12 um Relatório Extemporâneo de Receitas e Despesas prevendo a possibilidade de ampliação do limite de empenho no Orçamento neste ano em R$ 16,768 bilhões.



De acordo com o Ministério da Economia, serão descontingenciados todos os recursos que estão bloqueados, que somam R$ 14 bilhões.



O relatório extemporâneo foi publicado após a realização do leilão da cessão onerosa e a avaliação foi necessária para abrir espaço no Orçamento para a transferência dos recursos do leilão para Estados e municípios.